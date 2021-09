Maltempo: temporali nel Varesotto e alto milanese

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Diversi allagamenti si sono verificati nella provincia di Varese, a causa di un violento temporale. Oltre cinquanta le richieste di aiuto arrivate alla centrale provinciale dei vigili del fuoco per automobilisti rimasti bloccati a bordo delle loro auto, allagamenti e piante o rami divelti dal vento.

A essere particolarmente colpito i comuni di Jerago con Orago, Busto Arsizio e Solbiate Arno. Per fare fronte all'emergenza i vigili del fuoco hanno richiamato personale fuori servizio e chiesto supporto al comando provinciale di Milano.

Anche nell'alto Milanese si sono registrati diversi allagamenti, mentre a Milano è iniziato a piovere intorno alle 13. Ieri è' stato diramato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un avviso di criticità arancione per temporali forti in città fino alle 19 di stasera.

E' stata diramata anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 21. Il Comune di Milano ha attivato quindi il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e ha allertato le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici. (ANSA).