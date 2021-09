Fiere: apre a Rho Micam, salone calzaturiero con 652 espositori

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Ha aperto i battenti in mattinata, con il taglio del nastro da parte del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, la novantaduesima edizione di Micam Milano, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici e leader mondiale del settore calzaturiero, in programma fino al 21 settembre nei padiglioni di Rho di Fiera Milano.

Oltre a rappresentare un'anteprima sulle collezioni primavera - estate 2022 e sui trend del settore, la manifestazione, che torna in presenza dopo un anno di stop, è anche l'occasione per gli operatori del settore di rialzare la testa dopo un periodo buio a causa della pandemia. Una risposta è arrivata dallo stesso ministro Giorgetti, il quale nel corso dell'inaugurazione dell'evento ha detto che "l'ambizione nostra è di fare i prodotti migliori al mondo e quindi di tornare anche sui mercati internazionali. Quelli delle calzature e del tessile sono tra i settori che hanno pagato di più con tutte le chiusure e quindi lo Stato deve essere al loro fianco. "Gli imprenditori devono avere assistenza - ha aggiunto Giorgetti -: stiamo lavorando alla filiera e ci sarà anche qualche provvedimento ulteriore, oltre al blocco dei licenziamenti, per il settore".

A dare vita a Micam 2021, 652 espositori, con importanti ritorni in tutti i settori merceologi. Gli espositori sono dislocati in 5 padiglioni, divisi tra area Premium, Contemporary ed Every Day. Assocalzaturifici, inoltre, presenta Italian Artisan Heroes, una nuova area di 200 mq dedicata alla tradizione manifatturiera italiana, ospitata nel padiglione 3.

Torna anche Emerging Designers, l'area evento dedicata a 12 designer internazionali di calzature, selezionati attraverso un concept innovativo ai quali è dedicato uno spazio all'interno del padiglione 1. E ancora Micam Start-up Boot Camp, per l'individuazione delle migliori start up innovative nel settore calzaturiero. (ANSA).