Accoltellato alla gola, morto 36enne nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 19 SET - E' morto l'uomo di 36 anni, Luigi Danesi, che nel pomeriggio di oggi era stato accoltellato alla gola a Cesano Boscone, nel Milanese. L'omicida, che avrebbe ferito il 36enne nel corso di una lite, si è dato alla fuga.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Corsico e del Nucleo Investigativo di Milano.

La vittima era stata soccorsa dal 118 in via dei Tigli, ma le sue condizioni erano apparse subito disperate. Vano il ricovero all'ospedale di Niguarda. L'uomo, con diversi precedenti, è stato ucciso nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie. Secondo quanto si apprende, il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare all'interno delle dinamiche familiari della vittima, ma non si esclude al momento nessuna pista.(ANSA).