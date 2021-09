Milano-Cortina: Sala, ricorso Santa Giulia non è buona notizia

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "Il cammino di Milano per le Olimpiadi 2026 procede bene. Questa del ricorso non è una buona notizia, l'ho letta ma non ne so nulla, cercheremo di verificare cosa si può fare, un rallentamento è sempre una cosa brutta. I problemi e i timori che avevamo su alcune opere sono stati rimossi, a parte la notizia di oggi": lo dice il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della presentazione del nuovo Bocconi Sport Center a Milano, riguardo il ricorso al Tar depositato dal gruppo Cabassi contro il piano urbanistico del Comune sull'area dove sorgerà la nuova arena di Santa Giulia.

