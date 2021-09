Calcio: Milan; Pioli, contro la Juve non siamo favoriti

(ANSA) - MILANO, 18 SET - "Mi fa piacere ritrovare Max, un grande allenatore e una persona molta intelligente. Era difficile aspettarsi una Juve in questa situazione, ma non credo che domani saremo favoriti. La Juve ha grandi campioni e una grande tradizione. Spero in una partita equilibrata. Chi giocherà il calcio migliore avrà più possibilità di vincere". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Juventus. (ANSA).