Sfilata e mostra per i 40 anni di Emporio Armani

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Una sfilata, una mostra e un numero speciale del magazine dedicato: così Giorgio Armani celebra a Milano, il 23 settembre, durante la fashion week, il quarantesimo anniversario di Emporio Armani. Clou dei festeggiamenti la sfilata Emporio Armani uomo e donna primavera/estate 2022 che si terrà negli spazi dell'Armani/Teatro e che segna il ritorno del brand allo show in presenza di pubblico dopo alcune stagioni di progetti video.

Nello stesso giorno verrà inaugurata all'Armani/Silos The way we are, la mostra-manifesto che racconta quattro decadi di storia del marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati, che ne ripercorrono filosofia e spirito.

In occasione dell'inaugurazione della mostra, verrà lanciato un numero speciale di Emporio Armani Magazine, diretto come i precedenti numeri da Rosanna Armani. (ANSA).