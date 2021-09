Moda: per fashion week torna a crescere export milanese

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Milano Fashion Week, torna a crescere, nei primi sei mesi del 2021, l'export del settore moda, secondo i dati dell'Ufficio Studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Vale più di 4 miliardi di euro tra Milano, Monza e Lodi, di cui 2 miliardi hanno origine dalle esportazioni di articoli di abbigliamento e circa 1,5 miliardi dall'export di articoli in pelle.

Rispetto allo stesso periodo del 2020, l'export fa registrare +38,8%. Anche sui dati pre Covid, rispetto al secondo trimestre 2019, le esportazioni del settore crescono di +1,1%. Stati Uniti, Cina, Francia, Corea del Sud e Regno Unito sono le principali destinazioni. Trainano, rispetto al 2019, il Regno Unito con +74%, la Cina con +14,2%, la Corea del Sud con +10,9%, la Francia con +4,8%. Tra Milano Monza Brianza e Lodi il settore moda comprende circa 12.500 imprese attive e conta oltre 82.000 addetti. Una filiera che nel 2019 produceva più di 22 miliardi di euro di fatturato, Per la sola Milano si tratta di 10.410 imprese con oltre 73.600 addetti. Per Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio: "In continuità con il successo del Supersalone, gli eventi della moda riaccenderanno di nuovo la nostra città. Come Camera di commercio investiamo in digitalizzazione e internazionalizzazione, con diversi strumenti come il percorso di incontri dell'Età Ibrida, che riparte il 20 settembre".

