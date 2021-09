Incendio a Milano: dal Comune contributi per abitanti torre

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Dal Comune di Milano arriveranno contributi straordinari, fino a 400mila euro, per gli abitanti della Torre dei Moro di via Antonini, distrutta da un incendio divampato lo scorso 29 agosto, e di alcuni stabili limitrofi, ai civici 20, 32 e 36, i cui appartamenti sono stati danneggiati o resi momentaneamente inagibili.

Un primo contributo, come spiegano dal Comune, viene riconosciuto a tutti: si tratta di un importo fino a 1.500 euro per sostenere le spese di alloggi in albergo o altre strutture temporanee per il primo mese, e di altri 500 euro per l'acquisto di effetti personali e generi di prima necessità.

Verrà inoltre attribuito un contributo mensile (fino a 5 mesi), variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, ai proprietari residenti, per i quali l'abitazione ora inutilizzabile rappresenta la prima casa o l'unica abitazione possibile in ambito città metropolitana. Sul fronte degli alloggi il Comune ha illustrato ad alcuni rappresentanti degli inquilini, le caratteristiche dei 400 alloggi, di cui 40 disponibili fin da subito, un centinaio disponibili da novembre e altri pronti a inizio 2022, messi a disposizione dagli operatori Associazione Fraternità, Immobiliare San Carlo Trieste, Fondo Ca' Granda, Investire srl, Redo sgr e Delta Ecopolis.

Gli appartamenti sono prevalentemente a canone convenzionato o concordato, alcuni con limiti di accesso legati al reddito ed altri aperti a tutti. Gli inquilini potranno prendere accordi direttamente con gli operatori per concordare i sopralluoghi e valutare se e quale soluzione scegliere. Il Comune ha accordato infine una dilazione fino al 31 dicembre per la riscossione di quote contributive relative ai nidi d'infanzia/sezioni primavera e più in generale per le quote di contributo relative ai servizi erogati direttamente e non dal Comune di Milano. Sospeso anche l'invio degli avvisi relativi al tributo sui rifiuti per l'anno in corso. (ANSA).