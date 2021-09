Generali, sì Ivass ad acquisto del controllo su Cattolica

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Generali ha ottenuto l'autorizzazione preventiva dall'Ivass all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Cattolica Assicurazioni. Il via libera rende più vicino l'avvio dell'opa il cui documento d'offerta sarà publicato una volta ricevuta l'approvazione dalla Consob.

il gruppo triestino ha ricevuto anche il via libera dal Commissariat aux Assurances all'acquisizione del controllo indiretto di CATTRe SA e il sì dalla Central Bank of Ireland all'acquisto del controllo indiretto di Vera Financial Dac.

