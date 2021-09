Cingolani,investitori privati cruciali per transizione green

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Per mettere a segno la transizione ecologica ed energetica, lo Stato ha bisogno di essere affiancato dagli investimenti privati. "La vostra comunità ha una funzione enorme, perché nessuno Stato può farcela da solo".

Così il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, al Salone del Risparmio, si rivolge ai professionisti dell'industria del risparmio gestito seduti in platea.

"Abbiamo generato un modello di sviluppo che ha aumentato l'aspettava di vita ma allo stesso tempo abbiamo creato un debito di natura economica e ambientale, oltre a disuguaglianze enormi. Questo fa parte della transizione da portare a termine.

Ma non esiste un intervento solo pubblico per risolvere la situazione", incalza Cingolani, sottolineando ancora che "la collaborazione tra pubblico e privato è cruciale sul tema dalla transizione ecologica, perché il pubblico fa la scintilla ma è il privato che deve fare da motore principale" (ANSA).