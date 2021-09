Cattelan in Rai, 'Da grande' all'Eurovision

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Mi sono sempre vantato di essere antiproiettile, ma questa avventura ha cambiato le cose, ho fatto un'estate brutta, mi è venuta l'ansia da debutto, ma ora va meglio e non vedo l'ora di cominciare": nonostante i suoi 20 anni di carriera, Alessandro Cattelan non nasconde di sentire la pressione per il debutto su Rai Uno con lo show 'Da grande', in due serate che andranno in onda domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano.

"Sarà una festa tra amici" anticipa l'ex conduttore di X Factor, che sottolinea: "per sentirmi al sicuro ho chiamato Carlo Conti, Antonella Clerici, Luca Argentero, Il Volo, Marco Mengoni e Blanco come ospiti della prima puntata". Nello show, "si canta, si balla, ci si diverte, -dice Cattelan - non è un programma generazionale con il focus sull'essere adulti, ma un posto dove ci si racconta divertendosi".

Dopo Da Grande, Cattelan potrebbe presentare l'Eurovision: "è ovvio che sto parlando con Alessandro non solo di continuità su 'Da grande', ma anche di eventi importanti per la Rai, che sta lavorando con molta serietà su Eurovision" dice il direttore di rete Stefano Coletta. (ANSA).