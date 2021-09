Per un pugno di libri a Chiari, ospite Piero Dorfles

(ANSA) - CHIARI, 16 SET - Arriva "Per un pugno di libri a Chiari", la sfida letteraria tra ragazzi organizzata per divertirsi e promuovere la lettura tra i più giovani dal Comune di Chiari, in collaborazione con l'associazione L'Impronta, la Biblioteca comunale Fausto Sabeo, il Sistema bibliotecario Sud Ovest Bresciano e la Rete bibliotecaria Bresciana, in programma il prossimo 23 settembre a Villa Mazzotti.

Con il titolo che si ispira alla quasi omonima trasmissione letteraria di Rai3, la gara vedrà protagonisti gli studenti delle classi terze del CFP Zanardelli, dell'Istituto Salesiano San Bernardino e dell'IIS Einaudi chiamati a rispondere alle domande legate al libro Il Sentiero Luminoso di Wu Ming 2 (Ediciclo Editore). All'incontro, coordinato da Paolo Festa e Gaia Facchetti dell'associazione L'Impronta (mentre arbitro della competizione sarà Giovanna Ventura, Consigliere comunale incaricata per il Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e i progetti con la scuola sui temi di Educazione civica, Educazione stradale, Legalità), interverrà un ospite speciale, Piero Dorfles, critico letterario e conduttore della trasmissione di Rai3, che assisterà alla gara e darà consigli ai ragazzi.

Alla classe vincitrice l'amministrazione comunale offrirà una visita guidata di Chiari, con particolare attenzione ai luoghi della città legati a libri e lettura, a cura delle guide turistiche di Arte con Noi. Sarà possibile seguire "Per un pugno di libri a Chiari" anche in streaming sui canali del Comune di Chiari, Chiari Capitale del libro e della Microeditoria. (ANSA).