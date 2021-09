Incidenti stradali: scontro con auto del collega, morto centauro

(ANSA) - VARESE, 16 SET - Un giovane di 27 anni ha perso la vita, a seguito di un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto, questa mattina a Vergiate (Varese).

Mattia Rizzon, impiegato in un'azienda della zona, a quanto emerso dalle ricostruzioni delle forze dell'ordine, si è scontrato con l'auto di un 57 enne, suo collega di lavoro, morendo sul colpo. Dai primi accertamenti sembra che il centauro sia finito con la sua moto contro la macchina del suo collega, mentre questi stava svoltando. Soccorso sul posto dal 118, purtroppo il 27 enne non ce l'ha fatta. Sulla dinamica sono in corso accertamenti dei carabinieri. (ANSA).