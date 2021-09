Ikea lancia prodotti per gamers, 'sono un nuovo target'

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Migliorare la vita in casa, con una offerta specifica per un target del tutto nuovo, i gamers. E' la filosofia alla base del lancio - avvenuto in occasione del festival di Ikea che oggi ha preso il via online su Ikea.it/festival - di un nuovo range di prodotti ispirati al gioco sviluppato da Ikea in collaborazione con Republic of Gamers, il brand di Asus che offre le soluzioni più evolute, espressamente indirizzate al gaming e sviluppate per soddisfare le esigenze dei videogiocatori.

L'obiettivo è studiare nuovi modi per integrare le postazioni di gioco all'interno della casa, creando soluzioni ergonomiche e funzionali che aiutino gli appassionati di gaming a ottimizzare le performance. "I gamer sono due miliardi e mezzo nel mondo", osserva Laura Schiatti, Country Marketing Manager di Ikea Italia. "Con l'obiettivo di assecondare gli interessi dei gamer, ci siamo affidati al lavoro di Rog, riuscendo così a cogliere i bisogni di queste persone con la nostra expertise nel design, offrendo prodotti economici e di alta qualità".

"Quando ho iniziato nel mondo del game, ormai 20 anni fa - ha raccontato Alessandro Avallone (aka Stermy) -, qualsiasi soluzione per la casa era homemade, oppure era molto costosa.

Oggi sono qua per celebrare questa collaborazione che permette di trovare soluzioni molto interessanti per la casa e per i video giocatori". Secondo Stermy, quello che non deve mancare in una gaming room "sono l'atmosfera per divertirsi e lavorare e certamente l'attenzione per i dettagli". (ANSA).