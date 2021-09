Vende alcol a 14enne durante Movida, chiuso 14 giorni locale

(ANSA) - PAVIA, 15 SET - Il questore di Pavia ha diposto la chiusura per 15 giorni, con la sospensione della licenza per la somministrazione di bevande e alimenti, di un locale del capoluogo.

La decisione è stata presa dopo che nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre, agenti della squadra amministrativa, impegnati in un servizio contro la "malamovida" in città, hanno accertato che nel bar erano state vendute diverse bevande alcoliche a un ragazzino di 14 anni. Il minorenne si è poi sentito male, tanto da essere condotto al pronto soccorso del Policlinico San Matteo per un'intossicazione. (ANSA).