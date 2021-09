Nucleare: Fontana, da considerare

(ANSA) - MILANO, 15 SET - "L'attuale nucleare è sicuro e green, non emette alcun tipo di sostanza inquinante, per cui può e deve essere preso in considerazione, tenuto conto non solo del rincaro delle bollette, ma anche del fatto che dipendiamo in maniera preponderante nell'utilizzo dell'energia dall'estero.

Credo che sia da prendere in considerazione, valutare e fare tutte le osservazioni del caso". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Credo che sia giusto, come sta facendo la Lega, studiare, approfondire e controllare, come poter andare in questa direzione - ha aggiunto il governatore -. Non è più il nucleare di Chernobyl, bisogna avere il coraggio di spogliarci dalle ideologie e guardare alla realtà e al mondo che cambia e che è andato avanti con le tecnologie". E allora "perché dobbiamo a priori escludere una possibilità che risolverebbe grandi problemi per il nostro Paese?" si è chiesto Fontana. (ANSA).