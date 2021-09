La 'Notte Europea dei Ricercatori' a Pavia e Vigevano

(ANSA) - PAVIA, 15 SET - "La ricerca è il motore fondamentale di tutta la società". Lo ha dichiarato oggi il prof. Riccardo Pietrabissa, rettore della Scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, nella presentazione dell'edizione 2021 del progetto nazionale 'Sharper-Notte Europea dei Ricercatori' che si svolgerà a Pavia e Vigevano da domenica 19 a sabato 25 settembre. In programma convegni, laboratori aperti, visite guidate, confronti e quiz scientifici.

"In questi ultimi mesi il valore della scienza è diventato più pervasivo - ha sottolineato Pietrabissa -: ora è più importante sapere quanto accade nei laboratori e come si raggiungono certe mete scientifiche. 'Sharper' avvicina i giovani e i cittadini ai ricercatori e alla scienza". Lo Iuss di Pavia è uno degli enti che ha scelto di partecipare alla 'Notte Europea dei Ricercatori" insieme all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Pavia, Camera di Commercio di Pavia, Università, Cnao (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica), Eucentre e Cnr (in particolare con l'Istituto di Genetica Molecolare).

"Il sapere condiviso è alla base dell'innovazione e della crescita del Paese e Pavia vuole essere protagonista di questo processo, mettendo al centro e valorizzando proprio i ricercatori che ne sono l'anima", ha detto il sindaco di Pavia, Mario Fabrizio Fracassi. Presente alla conferenza stampa anche il dirigente scolastico del Liceo Cairoli di Vigevano, Alberto Panzarasa (proprio nella città ducale inizierà la settimana dedicata alla scienza con stand espositivi al castello Sfrozesco).

Tra i tantissimi eventi previsti (a cui è necessario prenotarsi tramite il sito https://www.sharper-night.it/sharper-pavia/), anche gli open day a Cnao e Eucentre (venerdì 24 e sabato 25 settembre), i laboratori (elettronica, calchi in gesso, luci e colori e un'esperienza sugli enzimi), gli spettacoli e le conferenze sia scientifiche che umanistiche. (ANSA).