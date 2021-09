Ikea celebra vita in casa, al via da domani Festival globale

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Prende il via domani il Festival Globale di Ikea, la celebrazione mondiale della vita in casa: designer, artisti, deejay, chef e creativi di talento da tutto il mondo apriranno le porte delle loro case, dei loro studi e delle città trasformando soggiorni, cucine, camere da letto e giardini in luoghi in grado di ospitare performance ed esperienze inedite.

Il tutto si svolgerà in più di 100 case in più di 50 Paesi, un'esperienza fruibile da tutti direttamente da casa, con un semplice click. Il festival riguarderà anche i negozi di Ikea: il personale interagirà con i clienti in approfondimenti e consigli d'arredo.

Quattro celebri illustratori saranno presenti negli Store di Milano (Corsico, Carugate e San Giuliano) e Roma (Anagnina) realizzando quattro opere ispirate alla loro visione della casa dal titolo: "Home as a feeling". Il ventaglio di esperienze del Festival comprende talk, la presentazione delle ultime novità del range Ikea, concerti musicali e dj set direttamente dalle abitazioni degli artisti coinvolti. (ANSA).