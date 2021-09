Morta Martina Luoni: Fontana, non dimenticheremo il suo sorriso

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Stento ancora a crederci. Ci ha lasciati Martina Luoni, la giovane di Solaro che ha contribuito in maniera convinta e importante a sostenere la nostra campagna per contrastare il Covid. La malattia che l'affliggeva da tempo purtroppo ha avuto il sopravvento". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, scrive sul suo profilo Fb dopo la morte della giovane testimonial della Regione nella lotta al covid.

"Non dimenticheremo mai il suo sorriso, l'energia di una ventisettenne caparbia e determinata - scrive ancora Fontana -.

Lo sguardo deciso e solare con cui, camminando sul belvedere di Palazzo Lombardia, invitava tutti a combattere contro il virus.

Per lei una preghiera. Per i suoi cari il cordoglio di tutti i lombardi. Riposa in pace". (ANSA).