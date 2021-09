'La famiglia divorata', il dramma dei disturbi alimentari

(ANSA) - MILANO, 14 SET - E' uno spaccato di cosa vuol dire fare i conti con anoressia o bulimia e con altri disturbi dell'alimentazione e delle difficoltà che i malati e chi sta loro accanto incontrano quotidianamente 'La famiglia divorata.

Vivere accanto al disturbo alimentare', il libro con cui Agnese Buonomo passa in rassegna un dramma che riguarda almeno il 10% degli italiani.

Il volume, edito da Mursia, è una sorta di viaggio attraverso gli occhi dei padri e delle madri, ma anche delle sorelle e dei fratelli che combattono, soffrono assieme a chi si è ammalato, e mette in luce, tra l'altro, come ancora "troppo spesso la famiglia vive la malattia nel buio e nel silenzio delle mura domestiche, sovrastata dall'ignoranza generale e dalla poca attenzione sociale", si legge nella prefazione di Stefano Tavilla, presidente dell'associazione 'Mi nutro di vita' Con dodici storie diverse l'autrice ha voluto dare voce a genitori che hanno accompagnato i loro figli in percorsi sbagliati prima di trovare quello giusto, che hanno visto i loro ragazzi ammalarsi o peggiorare a causa del lockdown. Storie di chi sta sta rivedendo la luce in fondo al tunnel e di chi non ce l'ha fatta.

"Quando una figlia o un figlio si ammalano di disturbo del comportamento alimentare - spiega Agnese Buonomo - è come se un mostro entrasse a sconvolgere le loro vite, è l'intera famiglia ad essere investita da uno tsunami. Non esiste più nulla, tutto ruota attorno alla malattia. Purtroppo l'ho vissuto e lo vivo in prima persona. Anoressia, bulimia, binge-eating sono patologie subdole che trasformano la mente e il corpo di chi ne soffre in modo drastico. Per questo ho scritto questo libro, perché di disturbi alimentari si muore, ma si può anche, anzi si deve, guarire". (ANSA).