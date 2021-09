Champions, Atalanta: Gasperini "Soddisfatto, potevamo vincere"

(ANSA) - ROMA, 14 SET - "Quando siamo rimasti in superiorità pensavamo anche di vincerla, anche se nel finale l'ha salvata Musso. Comunque, un risultato giusto dopo una bella partita".

Gian Piero Gasperini è soddisfatto per il 2-2 dell'Atalanta a Villarreal nella prima partita del Girone F della Champions League: "Un pari che ci soddisfa molto per la personalità e a tratti la qualità, forse c'è mancata la convinzione nel finale.

Ma la squadra ha saputo soffrire e proporsi bene - ha sottolineato, a Sky Sport, dallo stadio de la Ceramica -.

L'avversario è molto forte sul piano tecnico, sopratutto in attacco. Dove noi verso la fine abbiamo avuto gente fresca a disposizione, grazie ai cinque cambi che in questa competizione vogliono dire molto".

Sull'andamento della partita, il tecnico nerazzurro è netto: "Prima mezzora molto buona, poi abbiamo cominciato a perdere palla oltre il limite dell'area e questo si paga contro squadre del genere perché il gol te lo fanno. Infatti abbiamo pagato due volte su due".

La differenza di rendimento rispetto alla serie A è sembrata notevole: "In Champions non si trovano avversari così chiusi come in Italia". "In casa, in campionato, contro Bologna e Fiorentina non è stato facile, ma non ero negativo dopo la sconfitta coi viola, determinata dagli episodi - ha proseguito Gasperini -. Giocando miglioriamo la condizione: la preparazione è stata anomala, con la prima pausa per le Nazionali abbiamo avuto 3 giocatori di movimento con cui allenarci in 10 giorni prima del rientro degli altri".

Infine, sul raggruppamento: "Lo Young Boys anche se in quarta fascia è una brutta gatta da pelare, credo che il Manchester United se ne sia accorto". (ANSA).