Scuola: a Milano ottimismo, 'con Green pass stop a dad'

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Anche al liceo scientifico Volta di Milano è suonata la campanella per il primo giorno di scuola e tra insegnanti, personale e studenti si respira aria di ottimismo per l'inizio del nuovo anno scolastico che tutti sperano sarà in presenza e non in didattica a distanza grazie all' introduzione del green pass e al procedere della campagna vaccinale.

All'ingresso dell'istituto questa mattina nessuna fila: i bidelli erano armati di tablet per controllare i green pass degli insegnati, del personale amministrativo e di tutte le persone esterne che entravano a scuola. Un controllo che poi servirà solo per le persone esterne visto che è entrata in funzione la piattaforma del ministero per verificare il certificato verde degli insegnanti. "Penso che sia giusta l'introduzione del Green pass, ripartiamo con fiducia - ha spiegato Daniela Aloni, insegnante di Scienze motorie .. Quest'anno sarà migliore perché la maggior parte di noi è vaccinata , qua non ci sono casi di prof non vaccinati". Un dato confermato dal preside dell'istituto, Domenico Squillace. "Non ci sono state proteste per l'introduzione del Green pass da parte del personale. Qui il 99% delle persone hanno il vaccino - ha spiegato -. Abbiamo solo due persone tra il personale in tutta la scuola che non ha il green pass, uno per motivi di salute e un altro per un motivo burocratico. Tra gli studenti è vaccinato oltre il 60%".

Tutti in fila fuori da scuola muniti di Green pass per accompagnare il figlio o la figlia al primo giorno di scuola elementare. A Milano i genitori che hanno portato i figli alle elementari al plesso scolastico Felice Casati sono quasi tutti favorevoli allo strumento del Green pass che devono esibire, in quanto esterni, se vogliono entrare con i figli nell'istituto.

