Mottarone: comunità ebraica, zia impegnata con pratiche

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "La famiglia si sta muovendo con le autorità italiane, la zia di Eitan Aya è in giro per pratiche.": il presidente della comunità ebraica di Milano Milo Hasbani ha sentito anche questa mattina la famiglia del piccolo, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone dove sono morti fra gli altri i genitori e il fratellino, che i nonni materni hanno 'rapito' portandolo in Israele.

Hasbani ha parlato con il marito di Aya, Nirko, che ha spiegato come si siano attivati con le autorità, "anche con l'ambasciata italiana in Israele per capire cosa fare".

Il giudice in Italia ha dato la tutela di Eitan alla zia, che è la sorella del papà Amit, cosa su cui non erano d'accordo i nonni,. "Secondo Aya il bimbo è cresciuto qui, la volontà del papà era farsi una vita in Italia - ha osservato - ma i genitori della moglie hanno sempre detto che doveva crescere in Israele".

L'accordo era che ogni tanto venissero dal piccolo. "Di tanto in tanto si vedevano" e per Israele questo è un periodo di feste, con il capodanno ebraico dei giorni scorsi.

Nulla di strano dunque, fino a che i nonni non hanno preso Eitan e invece di riportarlo dalla zia "hanno inviato un messaggio co scritto 'il bambino è tornato a casa'. Hanno voluto forzare" ha commentato Hasbani.

"Quello che la comunità può fare, per l'uno e per l'altro - ha concluso - è essere a disposizione, non prende posizione. E' il giudice che ha preso una posizione": (ANSA).