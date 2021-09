Covid:Milano,controlli antiassembramento

(ANSA) - MILANO, 12 SET - La scorsa notte, a Milano, i carabinieri hanno effettuato una serie di controlli anti - assembramento identificando, nel corso della serata, 42 persone.

I servizi si sono concentrati tra viale Monte Grappa, via Rosales, Corso Como e Corso Garibaldi, zone molto frequentate della 'movida' notturna cittadina.

I militari hanno anche controllato 10 veicoli e denunciato in stato di libertà, per falsa attestazione a pubblico ufficiale un italiano di 19 anni, residente a Melegnano (Milano), che aveva fornito delle generalità risultate false nel corso dei successivi approfondimenti in banca dati. (ANSA).