Mottarone: media, Eitan portato in Israele dal nonno

(ANSA) - TEL AVIV, 12 SET - Eitan Biran, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia del Mottarone, è stato portato dall'Italia in Israele in quello che i media israeliani definiscono un "sospetto rapimento" da parte dei parenti in Israele. Lo ha riferito la tv Kan secondo cui la custode legale del piccolo e zia paterna Aya Biran-Nirko, che vive a Pavia, ha presentato una denuncia alla polizia italiana affermando che "il bambino è stato rapito da suo nonno Shmuel Peleg".

"Siamo sconvolti e increduli, non potevamo immaginare si arrivasse a tanto", afferma all'ANSA l'avvocato Armando Simbari, che con Cristina Pagni e Massimo Sana assiste Aya Biran Nirko, zia e tutrice del piccolo Eitan, che il nonno materno Shmulik Peleg avrebbe rapito. "Per ora posso soltanto dire che oggi pomeriggio il bimbo aveva un incontro con i famigliari materni e che non ha fatto ritorno all'orario stabilito a casa della zia, a Pavia", aggiunge il legale. (ANSA).