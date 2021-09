Gp Monza: Verstappen, non male due punti e la pole

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Se la gode Max Verstappen, sorridente sotto la tribuna. L'olandese rosicchia altri due punti al rivale Hamilton nella Sprint Qualifying e partirà dalla prima piazza al Gran Premio di Monza: "Non è male, siamo partiti molto bene.

Così abbiamo portato a casa un paio di punti e la pole".

Verstappen, intervistato dalla tv della Formula Uno, considera "fantastico" rivedere tifosi "così appassionati per il Motorsport" e "interessante" la gara di domani: "Le Mercedes sembrano molto forti sul passo ma noi abbiamo configurato la RedBull per avere una grande velocità di punta. Proveremo a fare una bella gara". (ANSA).