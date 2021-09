Gp Monza: Hamilton 'colpa mia, domani facile vittoria per Max'

(ANSA) - MONZA, 11 SET - "E' solo colpa mia. Per Verstappen domani sarà una vittoria facile". Lewis Hamilton, intervistato da Sky, mette le mani avanti dopo il suo quinto posto alla Sprint Qualifying di Monza. "Ho avuto troppo pattinamento in partenza, domani dovrò limitare i danni. La Red Bull è ancora la macchina migliore, la Mercedes è più forte a Monza ma Max oggi è stato alle costole di Bottas per tutta la gara". (ANSA).