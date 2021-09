Afghanistan: a Milano la protesta in difesa delle donne

(ANSA) - MILANO, 11 SET - In tanti, soprattutto in tante, sono arrivate all'Arco della pace di Milano questo pomeriggio per partecipare alla manifestazione organizzata dal Coordinamento italiano a sostegno delle donne afgane per raccogliere l'appello di Revolutionary Association of the Women of Afghanistan - RAWA.

'Uniamoci alle resistenza delle donne Afghane' è l'invito che ha dato il nome all'appuntamento, in contemporanea con altre città.

'Donne libere per un Afghanistan democratico', 'Afghan lives matter', 'Nessun riconoscimento al governo talebano' sono alcuni dei cartelli portati da chi ha manifestato così come le foto di donne afgane che hanno pagato in prima persona il ritorno dei talebani. (ANSA).