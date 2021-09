Vescovo di Brescia vittima del furto di identità digitale

(ANSA) - BRESCIA, 10 SET - Nelle ultime ore il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada è stato vittima di un furto di identità digitale: un account fasullo ha richiesto a nome di Monsignor Tremolada delle somme di denaro a diversi destinatari.

L'account fasullo è mons.tremolada@gmail.com. "Con la presente ribadiamo che il Vescovo non ha mai attivato l'account in questione e non richiede donazioni o somme di denaro. È già stata fatta una segnalazione alla Polizia Postale con una denuncia verso ignoti" fa sapere la diocesi di Brescia. (ANSA).