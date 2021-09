Scuola: Segre a studenti, abbiate coscienza della vostra forza

(ANSA) - MILANO, 10 SET - "AI ragazzi di oggi che vanno incontro a un anno incerto, dico che devono avere una coscienza della loro forza, dovuta alla loro età e alla vita che hanno davanti. L'invito è che diventino padroni di loro stessi e aiutino i loro genitori e anche gli insegnanti con la loro grandissima forza". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, che oggi compie 91 anni, durante l'evento in streaming 'Il tempo delle donne' sul sito del Corriere della sera.

"Anche i loro genitori potrebbero essere spaventati e avere bisogno di un abbraccio, così come questo atteggiamento i ragazzi dovrebbero averlo nei confronti dei professori che non sono mai abbastanza valutati nel mondo della scuola". (ANSA).