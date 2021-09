Mostra foto in ricordo Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Una mostra fotografica dedicata a due grandi campioni - Michele Alboreto, indimenticato pilota di Formula 1, e il pluripremiato pilota motociclistico Fabrizio Pirovano - nella ricorrenza della loro scomparsa. Si svolgerà nel municipio di Biassono (Monza e Brianza) domani e domenica nella settimana del Gran Premio d'Italia. A organizzarla è l'associazione sportiva 'Amici dell'Autodromo e del Parco di Monza'.

All'interno della manifestazione 'Biassono GP' viene ricordata la carriera sportiva dei due piloti italiani che - sottolineano gli organizzatori - hanno infiammato la passione dei loro tifosi nelle rispettive categorie. La rassegna sarà inaugurata sabato alle 11 di sabato da Nadia Alboreto e dalla famiglia Pirovano.

L'associazione invita gli spettatori del Gran Premio di Monza e gli appassionati a passare anche dal 'Muretto dei Campioni' all'ingresso di Santa Maria delle Selve per visionare gli aggiornamenti effettuati. Si potranno ammirare le ceramiche dei campioni che hanno primeggiato nelle gare di durata, l'albo d'oro delle 1000 km e di altre manifestazioni Endurance.

Si tratta di interventi realizzati "tra mille difficoltà".

L'associazione "in questi due anni difficili che hanno visto chiudere le porte del circuito a causa dell'emergenza sanitaria, con orgoglio ribadisce e mette in evidenza come la storia del Motorsport italiano e mondiale sia passata dal circuito di Monza". (ANSA).