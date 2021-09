Giacomo Milano trova casa a Tremezzo sul lago di Como

Novità della stagione gastronomica 2021 è l’approdo sulla sponda del lago di Como dello storico ristorante milanese di pesce “Giacomo” che ha ha aperto “Giacomo al Lago”, una “dependance pieds dans l’eau” sulla spiaggia del Grand Hotel Tremezzo (Co). L’accordo tra la proprietaria della struttura Valentina De Santis e Cristian Taormina, direttore generale del gruppo Giacomo Milano, ha così arricchito l’offerta gastronomica di alto livello con un nuovo indirizzo comasco.

L’atmosfera è quella caratteristica delle riviere italiane negli anni ‘50 e ’60, con lo spettacolo dei monti delle Grigne che si specchiano sull’acqua proprio dove il lago si divide in due rami. Qui la tradizione della cucina di mare di Giacomo, fatta di alta qualità della materia prima e cotture classiche, ha trovato grande risposta nel turismo internazionale che frequenta Tremezzo e la struttura del Grand Hotel, tra cui l’attore americano George Cloney, che dalla sua villa sul lago, frequenta il ristorante con amici e familiari.

Dalle selezioni di pesce crudo, ai “Polipetti alla Luciana”, ai “Tortelli cacio e pepe, tartare di gambero rosso, lime e bottarga”, dalle grigliate di crostacei fino al celebre dessert “Bomba di Giacomo al Lago” sfoglia farcita di crema chantilly al mascarpone con fragoline di bosco. In cucina il giovane Luca Olgiati, Marco Pellegrini in sala e Riccardo Vitiello al bancone del bar per una mixology che caratterizza il momento dell’aperitivo e il dopo cena. “E’ stato facile trovarsi, condividendo passione, cultura italiana, e, perché no, anche voglia di sognare” commenta Valentina De Santis cui fa eco Cristian Taormina “Con il Grand Hotel Tremezzo, condividiamo valori quali l’ospitalità tipicamente italiana e la costante ricerca della qualità. Ringraziamo la famiglia De Santis per questa occasione”.