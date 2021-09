F1: Monza, Hamilton 'Bottas super, ogni punto conta'

(ANSA) - MONZA, 10 SET - Curioso siparietto tra Lewis Hamilton e Felipe Massa, intervistatore speciale per la Formula Uno al Gran Premio di Monza. Il brasiliano, sconfitto per una sola lunghezza dall'inglese nel Mondiale del 2008, paragona quella lotta a quella di oggi con Verstappen e Hamilton risponde con il sorriso ma in maniera piuttosto brusca: "Tu lo sai bene cosa vuole dire perdere un Mondiale per un punto, quindi ogni punto conta. Sia io che Max ne abbiamo buttati via qualcuno, ora ho il dovere di sfruttare la Sprint Qualifying". Hamilton rende poi onore a Bottas che lo ha battuto oggi per poco meno di un decimo: "Ha fatto un giro super, si è meritato questo primo posto". (ANSA).