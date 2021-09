Atalanta: Gasperini, Fiorentina è tra sette sorelle

(ANSA) - BERGAMO, 10 SET - "La Fiorentina nelle sette od otto sorelle ci sta". Alla vigilia della ripresa del campionato, Gian Piero Gasperini tiene in massima considerazione l'avversario di turno sabato al Gewiss Stadium: "Ha tenuto Vlahovic che è cresciuto in modo esponenziale rinunciando a offerte molto cospicue, segnale che è una società che vuole riprenderci il posto che le abbiamo tolto nel panorama nazionale. Ha anche aggiunto giocatori importanti ed è giusto che abbia ambizioni", riflette l'allenatore dell'Atalanta.

Il problema a Zingonia è il ritorno scaglionato e molto ritardato dei nazionali: "Ilicic è rientrato con un po' di mal di schiena, Musso torna forse alle 22, Maehle ha fatto due partite e mezzo ma io preferisco che i miei giochino, Gosens lo rivedo solo oggi ma ha già giocato l'ultima mezzora con la Germania: il giorno che abbiamo per preparare la sfida dobbiamo sfruttarlo. Ci vuole la 'carogna' giusta per riprendere il campionato e martedì poi c'è il Villarreal".

In infermeria restano Hateboer e Muriel: "Non conto tanto su Luis, perché ho la sensazione che debba rimanere fuori parecchio. Dopo questa serie di sette partite in 22 giorni ne riparleremo: un bel guaio, ma abbiamo tutto sommato sei giocatori offensivi per tre ruoli". (ANSA).