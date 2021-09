Morto in cantiere metro Milano, in 3 rischiano processo

(ANSA) - MILANO, 09 SET - La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, per 3 persone, ossia il datore di lavoro della Metro Blu scarl, il direttore e il coordinatore della sicurezza del cantiere, per omicidio colposo in relazione alla morte di Raffaele Ielpo, operaio di 42 anni rimasto sepolto da detriti il 13 gennaio 2020 mentre lavorava a 18 metri di profondità nel cantiere della nuova linea 4 della metro a Milano, in piazza Tirana. Si contestano la "negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per altre 5 persone è stata chiesta l'archiviazione. (ANSA).