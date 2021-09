Hamilton 'nessun veto su Russell, sarà compagno veloce'

(ANSA) - MONZA, 09 SET - "Non ho mai messo il veto sulla scelta di un compagno di squadra, non è proprio il mio stile. Ho scritto a Russell per congratularmi con lui". Lewis Hamilton, durante la conferenza del Gran Premio di Monza, dice di aver "dato un feedback positivo sia su Russell che su Bottas" nella scelta che ha portato il giovane pilota inglese sul sedile della Mercedes per il 2022: "In definitiva è stata una decisione di Toto e del consiglio di amministrazione. Non so cosa aspettarmi da George. Non ripongo comunque alcuna aspettativa su di lui. Ha già dimostrato di essere estremamente talentuoso e molto veloce.

Non posso dire con certezza se sarà più veloce o più lento di Valtteri perché non ho ancora corso con lui, ma non ho dubbi che sarà veloce". (ANSA).