Diocesi di Milano, test o vaccino per sacerdoti e catechisti

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Nelle parrocchie della Diocesi di Milano dal 20 settembre per fare attività a rischio contagio da Covid bisognerà avere ricevuto la prima dose da almeno 14 giorni o essere guariti da meno di 180 giorni dal Covid o aver fatto un tampone negativo nei due giorni precedenti. Bisogna quindi aver fatto quello che serve per ottenere il Green pass anche se formalmente non è richiesto. Questo - previsto solo per i maggiorenni - riguarda catechisti, coristi ma anche sacerdoti, ministri della straordinari della comunione, educatori dei doposcuola o delle scuole per stranieri delle parrocchie.

Le nuove norme sono contenute nel decreto promulgato dal vicario generale monsignor Franco Agnesi che recepisce le indicazioni della Cei sulle nuove misure anticovid.

Tampone o vaccino sono richiesti per attività dove più alto è il rischio di contagio come la visita degli ammalati (salvo i casi di persone in punto di morte), la distribuzione della Comunione, e appunto gli incontri di catechismo, le attività educative e didattiche gestite dalle parrocchie.

Una nota esplicativa dell'Avvocatura della Curia, spiega che non sono previste specifiche misure di verifica. Alle persone interessate dal provvedimento - esclusi i sacerdoti - verrà chiesto di firmare un'autodichiarazione mentre "ai ministri ordinati non è richiesto di assumere questo specifico impegno in forma scritta avendo già un particolare dovere di obbedienza in virtù del vincolo dell'Ordinazione".

E' stata anche pubblicata una nota di monsignor Agnesi che permette da oggi la ripresa delle "processioni con la partecipazione del popolo durante l'intero tragitto" ma comunque i partecipanti dovranno mantenere la distanza di un metro dagli altri e indossare "sempre la mascherina anche se il percorso sarà interamente all'aperto»". (ANSA).