Covid: Fontana, anche settimana prossima saremo zona bianca

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Anche per questa settimana i dati per la Regione Lombardia sono assolutamente buoni, tanto che, anche per la prossima settimana, saremo zona bianca". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Orario Continuato' su Telelombardia.

"Stiamo ritornando ad essere normali, a recuperare il tempo perso, anche se bisogna convincere ancora più persone a vaccinarsi - ha aggiunto -. La prenotazione al nostro sistema ha portato l'adesione dell'87%. Nel residuo 13% ci sono persone che non possono essere vaccinate per patologie loro e poi c'è chi per scelta non lo ha fatto fino ad oggi. Stiamo portando avanti delle proposte per rendere più agibile la vaccinazione e rendendo pubblici i numeri, che ci dicono che chi va in terapia intensiva è per lo più chi non si è vaccinato". (ANSA).