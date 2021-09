Claudia Parzani tra le 100 leader per inclusione di genere

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Claudia Parzani, Partner e Global Business Development & Marketing Head di Linklaters (nonché Presidente di Allianz spa), per la quinta volta consecutiva è stata inclusa da HERoes e Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2021, il cui obiettivo è quello di premiare figure di elevato profilo professionale che si sono distinte a livello globale per iniziative volte al miglioramento della posizione delle donne nel mondo del lavoro.

Claudia Parzani, unica italiana, è stata inclusa nella categoria Heroes 100 Women Executives che celebra le 100 donne, in ruoli apicali a livello internazionale, che stanno guidando il cambiamento utilizzando la loro influenza e la loro posizione professionale per promuovere attivamente una cultura inclusiva nel mondo del lavoro.

Ha già ricevuto analoghi riconoscimenti nel 2020 e nel 2019 (categoria 100 Women Executives), nel 2018 (Top 10 Female Role Model per il Financial Times e HERoes) e nel 2017 (Top 10 Champion of Women in Business per il Financial Times e HERoes) e figura tra gli ambasciatori globali delle numerose iniziative della firm per promuovere la parità di genere e supportare il talento femminile nel proprio percorso di crescita. Per l'ufficio di Milano ha ideato Breakfast@Linklaters, un network che conta oggi oltre 2.000 manager e che permette alle donne della business community di incontrarsi, ormai da 10 anni e ogni mese, per discutere di temi sempre diversi e attuali.

"Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento e oggi possiamo vedere le cose da nuove prospettive - ha commentato Claudia Parzani -. Investire sul talento e su nuove competenze non è una possibilità ma una necessità. Dobbiamo quindi più che mai mettere al centro il valore della diversità sotto qualsiasi aspetto. Le aziende, la società e i nostri Paesi hanno bisogno di tutti, anche di noi donne. Non si possono perdere la metà dei talenti, la possibilità di vedere il mondo con occhi nuovi e diversi, l'occasione di prendere decisioni migliori." (ANSA).