Tensione a presidio operai logistica

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Attimi di tensione a un presidio sindacale davanti a un'azienda di logistica, questa mattina, nel Milanese. Durante le fasi di schieramento dei manifestanti, infatti, un suv bianco si sarebbe "improvvisamente mosso verso gli operai del picchetto - raccontano i dirigenti del Si Cobas - ed è stato bloccato all'ultimo da un funzionario di polizia che gli si è parato davanti".

Al momento non è chiaro chi fosse alla guida, anche se secondo gli operai si tratterebbe d una persona nota, vicina all'azienda davanti alla quale è in corso la manifestazione, la Brivio di Pozzuolo Martesana (Milano).

"La manifestazione è stata indetta davanti alla Brivio - spiegano i sindacati - nell'ambito di una vertenza contro il gruppo Unes". Momenti d tensione con la Polizia di Stato si sono verificati intorno alle 8.30, quando le forze dell'ordine hanno deciso di spostare di peso alcune decine di operai che si erano seduti davanti ai cancelli dell'azienda Brivio a Pozzuolo Martesana (Milano) per bloccare la movimentazione dei camion, per protesta. (ANSA).