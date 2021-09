Ruby ter: i giudici dispongono una perizia medica su Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Serve una perizia medico legale sulle condizione di salute di Silvio Berlusconi per "poter prendere una decisione motivata e ragionata" sul processo Ruby ter. Lo ha deciso il collegio della settima sezione penale di Milano presieduto da Marco Tremolada. Il processo è stato rinviato al 15 settembre per conferire l'incarico ai periti.

Oggi il suo legale Federico Cecconi ha presentato una nuova istanza di legittimo impedimento spiegando che l'ex premier ha "ancora necessità di riposo assoluto per evitare" ci sia ancora una "recrudescenza di questi episodi" di fibrillazione atriale cardiaca che sono quelli che più preoccupano il "pool" di medici che lo sta seguendo. Secondo il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, invece, quello di Berlusconi è un "quadro di malattia di vecchiaia, costellato da patologie compatibili con la vecchiaia", non è "tale da costringere 50 persone a rinviare" il processo.

Per questo il collegio. ha deciso per la perizia. "Noi vorremmo indicare un cardiologo e uno psichiatra" come periti, ha spiegato alle parti il presidente Tremolada. Per i giudici è "indispensabile un accertamento peritale tecnico per poter prendere una decisione motivata e ragionata, allo stato non adottabile" seguendo solo le "massime di esperienza". Da qui il rinvio del processo al 15 settembre nel pomeriggio per il conferimento dell'incarico a un "collegio peritale". (ANSA).