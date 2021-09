Eicma: all'edizione 2021 conferma la presenza anche Triumph

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Ci sarà anche Triumph Motorcycles alla 78ma edizione di Eicma, l'Esposizione internazionale delle due ruote in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho. La conferma della presenza dello storico marchio britannico ad EICMA 2021 è arrivata stamane attraverso una nota diffusa dall'organizzatore.

Con quasi 120 anni di storia alle spalle (il marchio è nato nel 1902), Triumph Motorcycles è oggi il principale produttore di motociclette del Regno Unito e conta più di 650 concessionarie nel mondo. Marchio molto apprezzato per la sua ampia gamma anche sul mercato italiano, la partecipazione della Casa inglese va ad arricchire la platea degli espositori già annunciati e conferma il valore e l'attrattività del più importante evento espositivo per l'industria delle due ruote.

"Confermiamo con grande piacere la nostra partecipazione ad EICMA - ha detto Andrea Buzzoni, Direttore Generale e ad di Triumph Motorcycles Italia -, perché vogliamo essere sempre più vicini ai tanti motociclisti appassionati che quotidianamente scelgono di far parte della famiglia Triumph. Crediamo fermamente che poter vedere dal vivo e toccare con mano le nostre motociclette sia un'esperienza che riveste ancora un grande valore, soprattutto in un contesto come quello che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. A EICMA 2021 presenteremo novità che siamo certi riscontreranno un forte interesse".

Anche Paolo Magri, amministratore delegato di EICMA S.p.A., ha sottolineato che "a poco meno di tre mesi dall'apertura dei cancelli, questa gradita conferma rappresenta un'importante notizia per il grande pubblico e anche per l'intera filiera del settore coinvolta nella nostra rassegna. EICMA è infatti un appuntamento per l'industria e dell'industria: partecipare quest'anno ha un grande significato, perché è un atto di responsabilità verso il comparto e verso la comunità degli appassionati che, dopo un anno di stop, potrà finalmente tornare a vivere e vedere dal vivo i prodotti del comparto". (ANSA).