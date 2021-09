De Siervo, Mondiale ogni 2 anni fa bene solo a Fifa

(ANSA) - MILANO, 08 SET - "La storia e la tradizione del Mondiale ogni 4 anni, come le Olimpiadi, non può essere cancellata senza valutare gli impatti negativi di un simile cambiamento. Dopo la battaglia contro la Super Lega, tutte le Leghe mondiali membri del World Leagues Forum si sono espresse compatte contro questo nuovo attacco all'integrità sportiva dei nostri campionati". Lo dice, al termine della riunione del Forum tra le principali leghe calcistiche, ,l'ad della lega di Serie A Luigi De Siervo .

"Questa proposta cerca solo di garantire alla Fifa nuove date da sfruttare commercialmente - dice ancora De Siervo - in danno dell'interesse dei tifosi, dei campionati nazionali, dei club che sono gli unici a pagare le prestazioni sportive dei calciatori. Rigettiamo, quindi, l'idea che si debbano cambiare i format, o che debbano essere introdotte nuove competizioni: inflazionerebbero di date un calendario già troppo compresso".

(ANSA).