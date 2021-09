Covid: un targa in memoria delle vittime pavesi

(ANSA) - PAVIA, 08 SET - Nella Sala del Commiato del Cimitero Monumentale di Pavia è stata scoperta oggi pomeriggio una targa in memoria delle vittime pavesi del Covid-19. L'iniziativa è stata promossa dal Comune: domenica prossima, 12 settembre, in occasione della Festa del Ticino si terrà un corteo serale di imbarcazioni sulle acque del fiume, con la deposizione di una corona sempre in ricordo di chi è morto a causa del Coronavirus e per dire grazie ai grandi sforzi del personale sanitario durante la pandemia.

Alla cerimonia di oggi era presente, tra gli altri, anche il vescovo Corrado Sanguineti: "Questo è un gesto che restituisce memoria a chi resta e a chi verrà ed in cui la dimensione civile e sociale si ritrovano - ha sottolineato Sanguineti -. Ci ritroviamo insieme per custodire un bene di tutti e non dimenticare chi ci ha lasciato". "Pavia non dimentica, vogliamo esprimere calore e un abbraccio simbolico a chi ha vissuto un dramma nel dramma, quello di non poter salutare i propri cari", ha detto l'assessore Barbara Longo. A scoprire la targa è stato il vicesindaco Antonio Bobbio Pallavicini. Presenti anche alcuni esponenti del "Tavolo interreligioso" di Pavia. (ANSA).