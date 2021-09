Calzature: balzo dati sul 2020, ma alto gap con pre-covid

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Mostrano incrementi a doppia cifra sul 2020, anche se resta elevato il gap con i livelli pre-Covid, i dati cumulati della prima parte del 2021 nel settore del calzature. E' il risultato delle elaborazioni del Centro Studi di Confindustria Moda, per Assocalzaturifici, diffuse oggi in occasione della presentazione a Milano della nuova edizione di Micam, l'edizione 2021 del salone internazionale del calzaturiero in programma dal 19 al 21 settembre 2021, a Fiera Milano (Rho).

Secondo l'analisi si registra un +13% sulla produzione industriale, un +22% nel fatturato tra gli associati intervistati, un +17,4% sulla spesa delle famiglie italiane e +31,5% nell'export in valore. Se le vendite estero, grazie al terzismo per le multinazionali del lusso, limitano il divario col 2019 attorno al -5% in valore (ma con un -11% in quantità nei primi 5 mesi), domanda interna, produzione industriale e fatturato restano ancora decisamente al di sotto dei livelli di due anni addietro (con divari superiori al -15%): per 7 aziende calzaturiere su 10 il fatturato è ancora nettamente inferiore.

Sul mercato interno, dopo un avvio 2021 ancora negativo, segnali confortanti per maggio e giugno, in cui gli acquisti delle famiglie hanno sfiorato i livelli 2019; si attenua l'impennata delle vendite online. Il lungo periodo di forte difficoltà indotta dall'emergenza sanitaria sta lasciando il segno nei dati occupazionali: 2.000 addetti in meno da inizio anno (-3.000 considerando anche la componentistica); -61 i calzaturifici attivi. La Cassa Integrazione Guadagni nella Filiera Pelle, dopo il record del 2020, segna nel primo semestre un ulteriore +3,8%, con un numero di ore autorizzate dieci volte superiore a due anni addietro. (ANSA).