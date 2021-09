Rubato 31 anni fa in una chiesa, ritrovato prezioso dipinto

(ANSA) - NOVARA, 07 SET - A trentun anni dal suo furto nella chiesa di San Martino in Vignone, nel Vco, i carabinieri del Nucleo Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale di Monza hanno restituito alla Diocesi un dipinto attribuito a Filippo Abbiati (1643-1715). Rappresenta un busto di Cristo ed è una porzione di una pala di altare di 160X240 metri, da cui è stato separato dopo il furto nel 1990, raffigurante la Resurrezione.

I carabinieri hanno consegnato il dipinto a monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, che ha ringraziato i carabinieri per la restituzione della preziosa opera d'arte, trovata in possesso di un privato in Lombardia. (ANSA).