Monopattini: Sala, il governo faccia regole per tutta Italia

(ANSA) - MILANO, 07 SET - "Spero ancora che il governo decida un'unica regolamentazione da codice della strada valevole per tutta Italia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'uso dei monopattini in città a margine della presentazione del progetto della nuova Arena di Santa Giulia per le Olimpiadi invernali del 2026. "Qui rischiamo che in una regione lo possono usare i minorenni e in un'altra no, in una città c'è l'obbligo del casco e in un'altra no. È il solito errore all'italiana. - ha aggiunto - Credo che il governo dovrebbe deliberare da questo punto di vista perché stiamo parlando di mobilità pubblica e spero che lo facciano perché fa paura il fatto che ognuno faccia a modo suo".

(ANSA).