Milano: prolungamento M1 a Baggio, c'è progetto definitivo

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Via libera al progetto definitivo del prolungamento della linea 1 della metropolitana di Milano fino al quartiere di Baggio, per un importo definitivo di 398 milioni di euro. Si passa ora, come spiega il Comune di Milano, alla progettazione esecutiva, con approvazione entro la fine dell'anno, per poi bandire la gara e aggiudicare i lavori nel primo semestre 2023.

Il finanziamento dell'opera è sostenuto dallo Stato e dal Comune di Milano. I primi 8 milioni sono arrivati grazie al 'Patto per Milano', altri 210 milioni sono garantiti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con le risorse per il trasporto rapido di massa. Rispetto al progetto di fattibilità, approvato nel dicembre 2020, il costo totale dell'opera ha visto un aumento di 40 milioni di euro, dovuto ad una serie di modifiche introdotte in sede di Conferenza dei servizi e che riguardano, tra le altre cose, le migliorie apportate alle sistemazioni superficiali, in particolare in corrispondenza delle tre nuove stazioni, e l'introduzione di ulteriori servizi e attività nel quartiere Olmi. Il percorso aggiuntivo della M1, composto da tre stazioni, sarà lungo 3,3 chilometri. (ANSA).