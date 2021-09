F1:GP Monza, 'onda oranje' ma solo 16mila biglietti venduti

(ANSA) - MONZA, 07 SET - Nelle "previsioni più ottimistiche" saranno 15/16mila gli spettatori per il Gran Premio d'Italia, in programma domenica, ma è attesa "un'onda" di tifosi dall'Olanda, che hanno acquistato circa il 30% dei biglietti. Lo rivela con dispiacere il presidente dell'Autodromo di Monza, Giuseppe Radaelli. "L'apertura tardiva delle vendite - evidenzia Radaelli - ha portato parecchie aziende a disertare questo appuntamento.

Molti tifosi stranieri si sono riversati in altri Gran Premi, con gli autodromi aperti al 100% e con 100mila spettatori. La vendita va a rilento, nelle previsioni più ottimistiche venderemo 15/16mila biglietti per domenica ma più del 30% dei tifosi sono attesi dall'Olanda per tifare Vestappen". Il sindaco di Monza, Dario Allevi, rincara la dose: "Avrei tanto voluto che le misure del governo arrivassero qualche settimana prima di fine luglio. Ogni giorno che passava era una quota di mercato che si perdeva. Per arrivare a questi numeri abbiamo lavorato tutti giorno e notte". (ANSA).