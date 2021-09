Monopattino: Bernardo,no al divieto ma un patentino per under 18

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "Io non sono mai d'accordo con i divieti, credo che i ragazzi siano così coscienziosi e attenti per poter guidare il monopattino con grande attenzione". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, commentando la proposta di legge della Lombardia al Parlamento che prevede di vietare l'uso dei monopattini elettrici agli under 18.

Bernardo si è detto invece favorevole all'introduzione di un patentino per i minorenni. "Ritengo che sia un maggiorenne che un minorenne per andare sul monopattino debba avere il casco, una assicurazione, una targa. I minorenni devono comprendere i segnali della strada e fare un breve corso. La cosa più importante è che non devono salire sui marciapiedi" ha detto Bernardo a margine di un incontro sulle scuole paritarie nell'ex libreria dei Salesiani. "Forse - ha aggiunto - doterei le nostre forze dell'ordine di un controllo tecnologico con il quale comprendere a che velocità vanno". (ANSA).